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Valve опубликовала фото собственного шлема виртуальной реальности

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Valve опубликовала фото собственного шлема виртуальной реальности

Москва, 31 марта. Компания Valve продемонстрировала шлем виртуальной реальности Valve Index на странице, созданной на игровом ресурсе Steam.

В Сети появился первый снимок нового устройства с подписью «Обнови свой опыт». Также указана дата анонса гаджета — май 2019 года. Однако точной информации по поводу нового устройства к настоящему моменту нет.

Информация о том, что Valve выпустит VR-шлем, появилась в ноябре 2018 года. Инсайдеры сообщали, что устройство будет иметь обзор 135 градусов и использовать контроллеры Knuckles.

Ранее глава компании Гейб Ньюэлл проинформировал, что разработчики уже создают три игровых проекта для гаджета.

Напомним, две комплектации новой консоли SEGA Mega Drive Mini появятся на рынке 19 сентября 2019 года.

Автор: Сергей Петров
Источник: HDblog
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