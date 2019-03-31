Два человека погибли в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Кузбассе

Кемерово, 31 марта. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Анжеро-Судженске Кемеровской области. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в субботу около 21.30 на Фестивальной улице. По предварительной информации, водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «НефАЗ». От полученных травм мужчина, находящийся за рулем седана, и его пассажир скончались на месте. В автобусе в момент аварии пассажиров не было. В медицинское учреждение была доставлена кондуктор общественного транспорта, которой диагностировали ушиб.

«Ехал мимо там, видел всё своими глазами, жутко. Priora практически пополам сложилась, и два парня на передних сидениях застыли в вечности. Асфальт сухой был, по ходу не вписались в поворот», — публикует «Газета Кемерова» рассказ очевидца смертельной аварии.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что в Кемерово ДТП спровоцировало крупную пробку. Столкновение двух автомобилей стало причиной серьезного затора.