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Новое отключение света произошло в Венесуэле

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Новое отключение света произошло в Венесуэле

Каракас, 31 марта. Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.

Республиканские власти сообщили о новых атаках на энергообъекты страны. Очередное отключение света произошло в субботу в 19.10 по местному времени. Аналогичные проблемы с электроэнергией были зафиксированы и сутки назад.

Министр информации и коммуникации страны Хорхе Родригес заявил, что произошли новые одновременные атаки на линии электропередачи, однако власти страны сделают все возможное, чтобы восстановить работу оборудования.

«Это случилось в одно и то же время в пятницу и в субботу», — сказал он в эфире телеканала TeleSUR.

Автор: Сергей Петров
Источник: TeleSUR
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