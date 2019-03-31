Новое отключение света произошло в Венесуэле

Каракас, 31 марта. Очередное отключение света произошло вечером 30 марта в Каракасе — столице Венесуэлы.

Республиканские власти сообщили о новых атаках на энергообъекты страны. Очередное отключение света произошло в субботу в 19.10 по местному времени. Аналогичные проблемы с электроэнергией были зафиксированы и сутки назад.

Министр информации и коммуникации страны Хорхе Родригес заявил, что произошли новые одновременные атаки на линии электропередачи, однако власти страны сделают все возможное, чтобы восстановить работу оборудования.