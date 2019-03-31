Эксперты оценили список вооружений НАТО для противостояния России

Москва, 31 марта. Информационный портал Business Insider составил топ-10 вооружений Североатлантического альянса, которые будут якобы эффективны в битве с Россией. Отечественные военные эксперты назвали этот перечень пропагандой.

Как отметил аналитик Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд, воздушную составляющую баланса сил военного блока будут возглавлять Штаты с истребителем F-35, который был построен в рамках программы Joint Strike Fighter.

Кроме того, в перечень вошли американские бомбардировщики B-2 Spirit, B-1 Lancer и B-52 Stratofortress и ударный вертолет ВВС США AH-64 Apache. Аналитики обращают внимание также на европейский многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon, который якобы способен выстоять в воздушной схватке с Су-35.

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, эффективность вооружения, во-первых, зависит от профессионализма оператора. Он привел в пример ситуацию, когда в российском Су-27 будет сидеть ас, а в американском F-35 — непрофессионал.

«Как вы думаете, кто победит? Здесь же многое зависит от профессионализма летчиков», — рассказал эксперт в интервью ресурсу «ПолитРоссия».

Как указал капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, в список вошли действительно серьезные системы вооружений, но говорить о каком-либо превосходстве рано. При этом специалист выразил уверенность в том, что американские аналитики сравнивали возможности вооружения, основываясь на технике, которая была у РФ 15 лет назад.

«Сейчас обстановка кардинально меняется, что неоднократно отмечали и сами американцы, и их европейские союзники. Неслучайно наблюдается какая-то свара в СМИ, а в заявлениях политиков ощущается некоторая нервозность», — объяснил он.

Дандыкин также напомнил о российских подводных устройствах, которые не сможет обнаружить даже американский «Посейдон».

«По части обнаружения хотелось бы сказать, что даже «Посейдону» и «Вирджинии» будет крайне трудно найти что-то на уровне километра», — уверен он.

При этом Дандыкин добавил, что слабые и сильные стороны есть как у РФ, так и у стран военного блока.

Ранее военный эксперт в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему Су-57Э покорит мировой рынок вооружений.