Эксперты оценили список вооружений НАТО для противостояния России
Москва, 31 марта. Информационный портал Business Insider составил топ-10 вооружений Североатлантического альянса, которые будут якобы эффективны в битве с Россией. Отечественные военные эксперты назвали этот перечень пропагандой.
Как отметил аналитик Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд, воздушную составляющую баланса сил военного блока будут возглавлять Штаты с истребителем F-35, который был построен в рамках программы Joint Strike Fighter.
Кроме того, в перечень вошли американские бомбардировщики B-2 Spirit, B-1 Lancer и B-52 Stratofortress и ударный вертолет ВВС США AH-64 Apache. Аналитики обращают внимание также на европейский многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon, который якобы способен выстоять в воздушной схватке с Су-35.
По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, эффективность вооружения, во-первых, зависит от профессионализма оператора. Он привел в пример ситуацию, когда в российском Су-27 будет сидеть ас, а в американском F-35 — непрофессионал.
«Как вы думаете, кто победит? Здесь же многое зависит от профессионализма летчиков», — рассказал эксперт в интервью ресурсу «ПолитРоссия».
Как указал капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, в список вошли действительно серьезные системы вооружений, но говорить о каком-либо превосходстве рано. При этом специалист выразил уверенность в том, что американские аналитики сравнивали возможности вооружения, основываясь на технике, которая была у РФ 15 лет назад.
«Сейчас обстановка кардинально меняется, что неоднократно отмечали и сами американцы, и их европейские союзники. Неслучайно наблюдается какая-то свара в СМИ, а в заявлениях политиков ощущается некоторая нервозность», — объяснил он.
Дандыкин также напомнил о российских подводных устройствах, которые не сможет обнаружить даже американский «Посейдон».
«По части обнаружения хотелось бы сказать, что даже «Посейдону» и «Вирджинии» будет крайне трудно найти что-то на уровне километра», — уверен он.
При этом Дандыкин добавил, что слабые и сильные стороны есть как у РФ, так и у стран военного блока.
Ранее военный эксперт в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему Су-57Э покорит мировой рынок вооружений.