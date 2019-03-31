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Видео звездной свадьбы Юлиана и Анастасии опубликовали в Сети

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Видео звездной свадьбы Юлиана и Анастасии опубликовали в Сети

Москва, 31 марта. Видео со свадьбы певицы Анастасия (Анастасия Минцковская) и певца Юлиана (Юлиан Васин) появилось в Сети. Одним из гостей на свадьбе был популярный телеведущий Андрей Малахов.

По его словам, звезды 90-х зарегистрировали отношения в московском Дворце бракосочетания на ВДНХ. 45-летний жених был в смокинге, а 53-летняя Анастасия поразила гостей черным платьем с красными цветами. Помимо Малахова на торжество пригласили также Анну Калашникову, группу «На-На» и многих других известных личностей.

Как отмечает Пятый канал, это уже восьмой по счету брак Анастасии. Теперь Минцковская надеется,что наконец обрела счастье. По ее словам, они с Юлианом долгое время дружили и даже гастролировали вместе. Предложение он ей сделали за кулисами во время одного из выступлений. Артистка вспомнила, что так поразилась, что даже чуть не забыла все слова.

 

Автор: Игорь Федоров
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