Ученый рассказал, к чему приведет модернизация очистных сооружений на Байкале

Москва, 31 марта. Строительство модернизированных очистных сооружений на Байкале может привести к росту тарифа за воду в десять раз, сообщает пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на слова директора Байкальского института природопользования Сибирского отделения (БИП СО) РАН Ендона Гармаева.

Ученый сделал соответствующее заявление на круглом столе в Бурятии, который посвящен правовому регулированию охраны Байкала. На встрече обсуждались корректировки Минприроды ведомственного приказа №63. Гармаев подчеркнул, что есть высокие технологии, которые с помощью метода обратного осмоса позволяют очистить воду практически до дистиллированной. Подобная практика реализуется в городе Сингапур.

По словам ученого, это «очень дорогостоящее мероприятие», которое «сильно ударит по карману населения».

«Единица водоотведения увеличится на порядок. За один кубический метр водоотведения использованной воды плата может вырасти в 9–10 раз, при этом без гарантии достижения параметров 63-го приказа», — отметил Гармаев, особо подчеркнув, что корректировки, вносимые в приказ №63, не угрожают экосистеме Байкала.

Гармаев заметил, что необходимо построить новые очистные сооружения и модернизировать старые, но важно не нарушать нормативы «предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».