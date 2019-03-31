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Украинец Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом

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Украинец Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом

Пенсильвания, 31 марта. Украинский боксер Александр Гвоздик одержал победу техническим нокаутом над представителем Франции Дудой Нгумбу и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

Поединок прошел в американском штате Филадельфия и завершился в пятом раунде, когда французский спортсмен отказался от продолжения встречи из-за травмы ноги.

Напомним, 31-летний Гвоздик завоевал титул WBC в декабре 2018 года, победив канадского оппонента Адониса Стивенсона. В активе украинца, который провел первую защиту титула чемпиона WBC, 17 побед и ни одного поражения.

Автор: Сергей Петров
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