В России придумают альтернативу популярной игре «Морской бой»

Москва, 31 марта. Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же известной, как «Морской бой», и которая популяризовала тематику морского флота, решили придумать участники прошедшего в российской столице круглого стола. Об этом сообщил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

«Есть инициатива сделать новую настольную игру, которая была бы столь же занимательна и проста (как Морской бой). Это приведет к познанию собственной истории страны, стимулированию интереса молодежи идти в морские вузы», — обратил внимание он.

Помимо этого, по его словам, по окончании круглого стола научными институтами совместно с Российским историческим обществом предложено разработать единое пособие по истории российского флота, чтобы заняться проблемой различных толкований морских событий российской истории.

Также он сообщил, что в финансировании популяризации морской тематики, морской и речной истории заинтересованность высказали судоходные фирмы, которым это полезно для роста туризма.

Отмечается, что в мероприятии участвовало свыше 100 человек.