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На Украине стартовало голосование на выборах президента страны

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На Украине стартовало голосование на выборах президента страны

Киев, 31 марта. Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны. Свыше 29 млн граждан страны включены в избирательные списки, на пост нового главы государства претендуют 39 человек.

Украинцы могут проголосовать на 101 участке, которые открыты в 72 странах, кроме России. Центральная избирательная комиссия Украины в конце декабря прошлого года — в день старта президентской кампании — ликвидировала все пять участков для голосования, которые ранее находились в российской столице, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Социологические компании Украины, беря за основу результаты опросов, заявляют о готовности более 80% избирателей прийти на выборы.

За несколько дней до выборов сотрудники министерства внутренних дел были переведены на усиленный режим работы. 31 марта безопасность будут обеспечивать свыше 135 тыс. полицейских.

Избирательные участки закроются в 20.00.

Автор: Сергей Петров
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