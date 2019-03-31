Facebook выступил за госрегулирование Интернета | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Facebook призвал власти регулировать Интернет Глава компании Facebook Марк Цукерберг выступил с громким заявлением: Интернет нуждается в новых правовых нормах. И прежде всего от государственных регуляторов, так что власти должны еще активнее заняться этим вопросом. Facebook в свою очередь усиливает контроль за стримингом. Поводом стали трагичные события в Крайстчерче, трансляцию которых увидел почти весь мир. Цукерберг подчеркнул, что удалить весь опасный контент, конечно, невозможно, а свобода выражения остается приоритетом соцсети. И это учитывая политику жесткой цензуры в отношении России. За последний год блокировкам подверглись более двух тысяч страниц, связанных с нашей страной, в том числе аккаунты Russia Today и Федерального агентства новостей. Однако позицию на этот счет Facebook, похоже, не изменит.

Столкновения в секторе Газа Танки Израиля нанесли удар сразу по нескольким позициям ХАМАС в секторе Газа. Атаке предшествовал очередной ракетный обстрел, в котором Иерусалим обвинил исламскую группировку. Конфликт обострился и тем, что накануне палестинцы вышли на массовые протесты у границы сектора Газа с Израилем. Однако военные уже приняли меры против 40 тыс. бунтовщиков. По оценкам СМИ, в столкновениях погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения.

Россия обратилась к США по «Эр-Рукбану» Россия вновь пригласила командование США на совещание по «Эр-Рукбану», которое начнется 2 апреля в Сирии. Москва предлагает сделать совместные шаги по расселению лагеря беженцев, где сохраняется едва ли не гуманитарная катастрофа. К слову, в прошлом заседании участвовали Россия, Сирия, а также делегаты ООН и Красного Полумесяца. Американцы же встречу проигнорировали и намертво заблокировали лагерь, даже не пустив туда международные организации. И похоже, что история в очередной раз повторится.