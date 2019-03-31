Британцы отреагировали на флешмоб российских учителей в купальниках

Лондон, 31 марта. Британские таблоиды The Sun и Daily Mail рассказали о флешмобе российских учителей, которые выступили в поддержку уволенной учительницы из-за фотоснимка в платье и купальнике Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. Материал нашел активный отклик читателей в комментариях.

Многие участники дискуссии пришли в восторг от красоты российских учителей и даже выразили желание вернуться в школьное учреждение, но уже в России.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего лишь 54», — отметил пользователь под ником Eryops.

Многие участники обсуждения рассказали, что их педагоги выглядели не так, как российские учителя. При этом комментаторы отметили, что вряд ли бы прогуливали занятия, если бы их вели такие красивые девушки.

Кроме того, читатели напомнили, что человек любой специальности волен делать в свое свободное время что угодно.

«То, что она делает в свободное время — это ее дело», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее российские учителя со всей страны запустили флешмоб в поддержку барнаульской коллеги Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться после публикации снимков в купальнике и коротком платье в социальной сети. Педагоги возмущаются вторжением в личную жизнь и ставят хештег #учителятожелюди.