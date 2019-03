Британцы отреагировали на флешмоб российских учителей в купальниках

Педагоги поддержали учительницу Татьяну Кувшинникову из Барнаула, которую вынудили уволиться за якобы откровенное фото в платье. Педагоги запустили хэштег #учителятожелюди. На фото: образцовый учитель на отдыхе, который порадует каждого родителя, следящего за моральным обликом педагогов. #барнаул

