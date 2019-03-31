СБУ усмотрела призыв к экстремизму в творчестве Наташи Королевой

Киев, 31 марта. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российской певице Наташе Королевой (Наталье Порывай), так как усмотрела призыв к экстремизму в ее творчестве. Об этом исполнительница рассказала в эфире телепередачи «Международная пилорама».

Ведущий программы Тигран Кеосаян побеседовал с Королевой о семье и на другие темы, после чего поинтересовался ситуацией с внесением певицы в «черный список» артистов, которым СБУ запретила въезд на территорию страны.

Кеосаян предположил, что Службе безопасности не понравилась песня «Киевский мальчишка». Королева подтвердила, что причиной запрета послужило ее творчество, но отметила, что Киеву не понравилась другая композиция.

«Да, на 5 лет меня так взяли и «прихлопнули». Кстати, самую первую. Наверное, они не выросли просто на моих песнях. Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму», — заявила Королева.

Певица сообщила, что подала в Европейский суд иск на Службу безопасности Украины. Там уже приступили к рассмотрению дела.

Известная под псевдонимом Наташа Королева певица Наталья Порывай родилась в Киеве. До 16 лет исполнительница прожила на Украине.

СБУ запретила исполнительнице въезд на территорию Украины в 2016 году. Королева отмечала, что узнала о запрете перед концертом, который должна была дать в Киеве, сообщает газета «Известия». По словам певицы, билеты на ее выступление раскупили без единой рекламы.