Танки израильской армии атаковали посты боевиков в Газе

Тель-Авив, 31 марта. Танки израильской армии атаковали несколько постов боевиков палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа. Об этом в воскресенье сообщила армейская пресс-служба.

В настоящее время данные о жертвах и пострадавших при ударах не поступали.

Ранее израильские военнослужащие заявили, что вычислили запуск пяти ракет из сектора Газа.

На движение палестинских исламистов ХАМАС Тель-Авив по традиции возлагает ответственность за любые агрессивные нападки с территории подконтрольного ему анклава.

Пуску пяти ракет по южным районам Израиля предшествовала очередная серия массовых палестинских протестов на границах сектора Газа. В стычках с израильскими солдатами погибли трое жителей анклава, более 200 пострадали.

Эскалация конфликта началась в понедельник утром после обстрела центра Израиля, где ракета, выпущенная из сектора Газа, уничтожила жилой дом, в результате пострадали семь человек. Позже израильтяне атаковали десятки объектов правящего в секторе Газа движения ХАМАС, а палестинцы выпустили несколько ракет по приграничным районам Израиля. После затишья, продолжавшегося в течение суток, в ночь на среду израильские военные и палестинские боевики снова обменялись ударами.

Израильская армия объявила о транспортировке дополнительных сил к сектору Газа.