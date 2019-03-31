В Сирии восстанавливают уникальное текстильное производство

Дамаск, 31 марта. Владельцы уникальных текстильных производств в провинции Алеппо восстановили разрушенную во время войны отрасль и уже начали увеличивать оборот продукции.

Текстильщики из промышленного района Шейх Наджар на окраине Восточного Алеппо выпускают сырье, портьеры, гобелены и ткани для обивки мебели. Каждый день тут производят около 100 метров коврового материала​​​.

«Это наш семейный бизнес, мы занимаемся коврами лет 40. Начинал еще мой дед, затем бизнес перешел к отцу, а сейчас моя очередь встать у руля предприятия. Думаем расширяться, на днях покупаем еще один ткацкий станок. Главное, что пришел мир на нашу землю, а временные трудности мы преодолеем», — цитирует владельца предприятия «Музайек» Мухаммеда Белеша РИА Новости.

Во время войны фабрика Белеша была полностью разграблена, ему пришлось восстанавливать предприятие с покупки и наладки оборудования. В настоящее время у Мухаммеда Белеша работают 10 человек, но его продукция пользуется спросом, поэтому предприниматель уже начал задумываться о расширении.

Качество продукции пока не вышло на довоенный уровень, так как натуральный хлопок, который ранее выращивали на территории страны, теперь заменяют синтетикой, сообщает агентство. Хлопок был одной из главных культур Сирии до войны. Теперь его выращивание местные крестьяне восстанавливают с нуля, так как боевики уничтожили фонд элитных семян в Ракке и Дейр-эз-Зоре.

Ранее Газета.ru сообщила, что депутат сирийского парламента Ашвак Аббас обвинил США в том, что они пожинают плоды успехов армий Сирии и России в борьбе с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГИЛ1. Парламентарий отметил, что Вашингтон уже объявил о победе над террористами около 10 раз.

1 Организация запрещена на территории РФ.