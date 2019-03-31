Овечкин забросил 50-ю шайбу в сезоне в матче против «Тампы»

Вашингтон, 31 марта. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в текущем сезоне в поединке с «Тампой-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Goals 50 and 51 for @ovi8. Just a machine. pic.twitter.com/02kxBERUVF — NHL (@NHL) March 31, 2019

Игра регулярного чемпионата НХЛ состоялась на льду «Амали-Арены» (Amalie Arena) в Тампе и окончилась со счетом 6:3 в пользу столичных гостей.

Россиянин, а также Николас Бекстрем и Ти Джей Оши, записали в свой актив по дублю.

Напомним, 33-летний Овечкин занял третье место в истории НХЛ среди самых возрастных хоккеистов, забивших 50 голов.

Ранее сообщалось, что российский нападающий занял пятое место в истории лиги по голам в большинстве.