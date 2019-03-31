Business Insider назвал оружие, которое НАТО может использовать для войны с Россией

Вашингтон, 31 марта. Эксперты американского электронного издания Business Insider назвали «самое мощное» вооружение стран НАТО, которое Североатлантический альянс сможет противопоставить России в ходе гипотетического конфликта.

В список журналисты включили американские авианосцы класса Nimitz, подводные лодки класса Virginia и системы противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, эксперты отметили созданный рядом европейских стран истребитель Eurofighter Typhoon. По мнению авторов материала, самолет по боевым возможностям сопоставим с наиболее актуальными модификациями российских Су-35 и может противостоять «смертоносному российскому истребителю».

Американский малозаметный стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning I не имеет аналогов в мире. По незаметности и передовому вооружению сравниться с ним не смогут даже российские боевые машины, считают авторы материала.

Стратегические бомбардировщики B-52, B-1B Lancer и B-2 Spirit, по мнению американских экспертов, обеспечивают сдерживание противника. Этому способствует их регулярная ротация в Европе.

Против подводных лодок России НАТО может использовать противолодочный самолет P-8A Poseidon и стоящие на вооружении ряда стране Европы фрегаты. Против техники авторы предлагают применять американский ударный вертолет AH-64 Apache, который может нести до 16 ракет Hellfire класса «воздух-поверхность».

В качестве лучших образцов бронированной техники НАТО эксперт назвал американский танк M1 Abrams, британский Challenger 2 и заслуживший репутацию несокрушимой боевой машины немецкий Leopard 2.

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