На «Байконуре» проведут новые проверки «Союза» перед стартом к МКС

Москва, 31 марта. Перед запуском грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции потребуется дополнительный день для проверок ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Аппарат должен стартовать с космодрома «Байконур» и направиться к космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме полета. Ранее две из трех попыток запуска космических кораблей по такой схеме завершились неудачей. В октябре 2017 года и феврале 2018 года отправки аппаратов «Прогресс МС-07» и «Прогресс МС-08» не произошло из-за обнаруженных автоматикой проблем с ракетами «Союз-2.1а». В результате грузовые корабли отправили к МКС по двухсуточной схеме. В июле 2018 года по сверхбыстрой схеме к станции был отправлен «Прогресс МС-09».

Стандартный план подготовки ракеты предусматривает два стартовых дня, в первый производится вывоз «Союза», во второй — запуск. Между ними остается резервный день. На этот раз вывоз ракеты на стартовый комплекс решено перенести со 2 на 1 апреля.

«В циклограмму подготовки ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-11» введен еще один стартовый день вслед за днем вывоза. Дело в том, что потребовались дополнительные проверки ракеты, которые невозможно успеть провести в первый стартовый день», — цитирует источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Источник агентства не уточнил причину дополнительных проверок. По его словам, ракету вывезут на комплекс 1 апреля, в этот же день начнется проверка ее систем. Проверки завершатся 2 апреля, следующий день будет резервным.

Ранее Газета.ru сообщила, что NASA попросила Роскосмос отложить отправку пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС. Запуск аппарата должен состояться 6 июля.