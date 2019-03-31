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Цукерберг призвал к более активному регулированию в сфере защиты данных в Интернете

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Цукерберг призвал к более активному регулированию в сфере защиты данных в Интернете

Вашингтон, 31 марта. Глава компании Facebook Марк Цукерберг призвал власти и регулирующие органы играть более активную роль в совершенствовании правовых норм в Интернете. Соответствующее сообщение Цукерберг опубликовал на своей странице в соцсети.

«Полагаю, мы нуждаемся в том, чтобы власти и регулирующие органы играли более активную роль. Совершенствуя правовые нормы в Интернете, мы можем сохранить самую лучшую его составляющую — возможность самовыражаться для пользователей, а также — создавать новое для предпринимателей, при этом оградив общество от вреда», — написал Цукерберг.

Глава Facebook заявил о необходимости разработки новых норм в сферах защиты личных данных пользователей, распространения нежелательной информации, пресечения попыток влияния на выборы и развития «мобильности данных». По словам Цукерберга, пользователи должны иметь возможность перемещать предоставленные одному ресурсу данные на другие ресурсы. Глава компании уверен, что это даст выбор пользователям и позволит разработчикам вводить новшества.

По мнению Цукерберга, работающие в Сети компании должны отвечать за соблюдение касающихся нежелательной информации стандартов. Исключить весь вредоносный контент из Интернета невозможно, но для этого необходим более стандартизированный подход, подчеркнул глава Facebook.

Ранее операционный директор компании Шерил Сэндберг заявила, что в Facebook думают об ограничениях на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии, сообщает Газета.ru. Она отметила, что соцсеть уже внесла ряд изменений, которые позволят компании быстрее реагировать на подобного рода контент в будущем.

Автор: Виталий Малясев
Источник: Facebook
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