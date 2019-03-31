Пушков назвал «потоками замутненного сознания» инициативу Трампа по КНДР

Москва, 31 марта. Российский сенатор Алексей Пушков назвал «нелепой идеей» и «потоками замутненного сознания» инициативу президента США Дональда Трампа передать ядерное оружие КНДР Вашингтону. Об этом политик написал в своем микроблоге Twitter.

«В Ханое Трамп предложил Киму передать США ядерное оружие КНДР. Вот это да! Недаром у Кима было такое опрокинутое лицо. Более нелепую идею придумать трудно», — написал Пушков.

По мнению сенатора, у предложения Трампа могут быть два объяснения. Либо президент США издевался над северокорейским лидером, либо в Вашингтоне «вообще не ведают, что творят».

«Потоки замутненного сознания», — заключил сенатор.

Ранее «Известия» со ссылкой на западные СМИ сообщили, что в ходе саммита в Ханое Дональд Трамп просил лидера КНДР Ким Чен Ына перевести в США северокорейское ядерное оружие и топливо. Глава Белого дома якобы передал северокорейскому лидеру соответствующий документ на английском и корейском языках 28 февраля, во время встречи в отеле Legend Metropole в столице Вьетнама. Тогда стороны покинули переговоры раньше запланированного срока.

Позже во время выступления на конференции в Вашингтоне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын пока не продемонстрировал готовность выполнить взятые на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время он выразил уверенность в том, что достичь результатов сторонам помогут «напряженная работа и дипломатические усилия». Дипломат также сообщил, что Вашингтон сделал ответное предложение Киму, пообещав народу Северной Кореи «светлое будущее».