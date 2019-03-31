Facebook изменит правила прямых трансляций после новозеландских терактов

Вашингтон, 31 марта. Соцсеть Facebook будет совершенствовать технологии своевременного выявления нежелательного и опасного контента и примет более строгие правила для своей стриминговой платформы. Об этом говорится в открытом письме операционного директора компании Шэрил Сэндберг, которое публикует газета New Zealand Herald.

По словам Сэндберг, после террористических атак в Крайстчерче соцсеть предпринимает шаги по принятию более строгих правил для стриминговой платформы Facebook Live, поддержке новозеландского сообщества и усилению борьбы с ненавистью на свих платформах.

«Мы также инвестируем в исследования, направленные на создание более совершенных технологий для быстрого выявления отредактированных версий насильственных видео и изображений, и предотвращения репостов этих версий», — написала Шэрил Сэндберг.

Ранее СМИ сообщили, что автоматическая система распознавания нежелательного контента Facebook не смогла оперативно заблокировать трансляцию террористической атаки на мечети в Крайстчерче. Искусственный интеллект не сумел отличить кадры реального насилия от трансляции видеоигры. Из-за несвоевременной блокировки, запись теракта быстро распространилась в Интернете. В Facebook сообщили, что за сутки после атаки было удалено более 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей с кадрами теракта.

Нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошли 25 марта, жертвами теракта стали 50 человек. Один из нападавших вел онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

Трагедия в Крайстчерче заставила власти Новой Зеландии задуматься о более жестком контроле за оружием, сообщает Газета.ru. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявил, что в законодательство будут внесены соответствующие изменения.