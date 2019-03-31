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Чапутова победила на президентских выборах в Словакии

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Чапутова победила на президентских выборах в Словакии

Братислава, 31 марта. Адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова победила на прошедшем в субботу втором туре президентских выборов в Словакии. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия республики.

«После обработки данных, поступивших с 96,8% избирательных участков республики, Зузана Чапутова получила 58,3% голосов», — говорится в сообщении.

Соперник Чапутовой, замглавы Европейской комиссии Марош Шефчович набрал 41,7% голосов. Явка на выборах составила около 42%. Политологи в Словакии отмечают, что показатель избирательной активности в минувшую субботу стал самым низким за всю историю прямых и всеобщих президентских выборов в республике. Впервые они прошли в Словакии в 1999 году, с тех пор президентские выборы проводятся в республике каждые пят лет.

Действующий глава государства Андрей Киска уже поздравил Зузану Чапутову с победой. Президент подчеркнул, что Словакия «находится в глубоком моральном кризисе» после убийства журналиста Яна Куциака, которое произошло более года назад. По словам Киски, общество расколото и республика нуждается в таком президенте, каким станет Чапутова.

«Нам нужно вернуть доверие граждан в государство и в справедливость. Я чрезмерно счастлив, что Словакия избрала именно такого президента. Я горжусь этим!», — заявил действующий глава государства.

Первый тур президентских выборов в Словакии прошел 18 марта. На нем 45-летняя зампредседателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Зузана Чапутова набрала 40,54% голосов избирателей, сообщают «Известия». За Мароша Шефчовича проголосовали 18,66% избирателей.

Автор: Виктор Мальцев
Источник: ТАСС
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