Париж, 31 марта. Россия одержала победу в Сирии благодаря качественно проработанной стратегии и новаторским инструментам ведения войны. Об этом в авторской статье для издания Kapitalis написал французский эксперт Роман Ломбарди.

Автор отметил, что России предрекали повторение судьбы афганской кампании в Сирии, но Москва быстро развеяла все сомнения, когда в дело вступили современные российские вооружения. Ломбарди подчеркнул, что российские стратеги всегда учились на прошлых ошибках, и Россия показала, что грамотно ведет войны, которые завершаются ее победой и значительным расширением влияния.

Эксперт пишет, что Россия подошла к конфликту с четкой стратегией, и в наземных противостояниях действовали союзные силы, которые прикрывали с воздуха ВКС РФ.

«Однако в конечном счете своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне», — написал Ломбарди.

По словам автора, остается открытым вопрос, как Россия собирается развить успех в вопросах восстановления Сирийской Арабской Республики и экономического развития Ближнего Востока в целом. Будущее покажет, удастся ли Москве преуспеть там, где до сих пор терпел полное поражение Запад, заключает Ломбарди.

Ранее газета «Известия» сообщила, что вооруженные силы России и Турции провели независимое скоординированное патрулирование у Телль-Рифаата в Сирии. Патрулирование было призвано предотвратить возможные нападения на военные подразделения и обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, российские ВКС находятся на территории Сирии по приглашению законного руководства страны и сыграли ключевую роль в победе над боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. В то же время, на территории республики проводит военную операцию возглавляемая США международная коалиция. Сирийские власти ранее неоднократно отмечали, что американские военные действуют без мандата ООН и призывали Вашингтон вывести свои подразделения с территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.