Певицу Maruv ограбили в аэропорту Киева

Киев, 31 марта. Украинская певица Анна Корсун (Maruv) стала жертвой воров в международном аэропорту украинской столицы «Борисполь». Об этом сама исполнительница написала в социальной сети Instagram.

Корсун намекнула, что к инциденту могут быть причастны сотрудники крупнейшего на Украине авиаперевозчика, компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

«Всем привет. Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я», — написала певица.

Maruv отметила, что воры украли бижутерию, так как посчитали ее настоящими драгоценностями. По мнению исполнительницы, подобные инциденты в аэропорту Киева происходят регулярно.

Певица ранее победила в украинском национальном отборе на международный музыкальный конкурс Евровидение-2019, но отказалась подписать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ), сославшись на «кабальные условия» соглашения. Maruv также заявила, что не планирует выступать с лозунгами на Евровидении-2019 и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков. Заявление прозвучало на фоне связанного с выступлениями Анны Корсун в России скандала. От участия в конкурсе также отказались другие вошедшие в тройку победителей отбора украинские исполнители.

Между тем, Украину могут оштрафовать за отказ от участия в «Евровидении-2019», сообщают «Известия». Возможные штрафные санкции будут рассмотрены после завершения конкурса в контакте с управляющей мероприятием референтной группой.