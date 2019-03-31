Признанное нежелательным движение «Открытая Россия» ликвидируют

Москва, 31 марта. Российское движение «Открытая Россия», связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил глава движения Андрей Пивоваров.

Председатель «Открытой России» заявил, что решение о закрытии приняли на последней конференции. По словам Пивоварова, структура, к которой «Минюст и Генпрокуратура предъявили претензию, она ликвидирована».

Он добавил, что соответствующие документы будут переданы в Минюст России. Напомним, что Генпрокуратура России в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR, Institute of Modern Russia, и Open Russia Civic Movement.

В ведомстве считают, что организации, созданные по инциативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют программы по дискредитации результатов выборов в РФ. Ранее сообщалось, что видеоконференция с Ходорковским в столичном офисе «Открытой России» закончилась визитом правоохранительных органов.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о попытке «Открытой России» обойти действующее российское законодательство и создать фиктивную структуру, так называемую «РОО Открытая Россия».