Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Признанное нежелательным движение «Открытая Россия» ликвидируют

101
0 Оставить комментарий

Признанное нежелательным движение «Открытая Россия» ликвидируют

Москва, 31 марта. Российское движение «Открытая Россия», связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил глава движения Андрей Пивоваров.

Председатель «Открытой России» заявил, что решение о закрытии приняли на последней конференции. По словам Пивоварова, структура, к которой «Минюст и Генпрокуратура предъявили претензию, она ликвидирована».

Он добавил, что соответствующие документы будут переданы в Минюст России. Напомним, что Генпрокуратура России в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR, Institute of Modern Russia, и Open Russia Civic Movement.

Признанное нежелательным движение «Открытая Россия» ликвидируют

В ведомстве считают, что организации, созданные по инциативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют программы по дискредитации результатов выборов в РФ. Ранее сообщалось, что видеоконференция с Ходорковским в столичном офисе «Открытой России» закончилась визитом правоохранительных органов. 

Федеральное агентство новостей ранее сообщало о попытке «Открытой России» обойти действующее российское законодательство и создать фиктивную структуру, так называемую «РОО Открытая Россия». 

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров