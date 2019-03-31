Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

Москва, 31 марта. В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника». В главной номинации победила картина Алексея Федорченко «Война Анны».

Лучшей актрисой стала Марта Козлова, в мужской номинации приз забрали Евгений Цыганов и Алексей Серебряков. Кирилла Серебренникова назвали лучшим режиссером за работу над фильмом «Лето».

На сцене театра «Русская песня» выступили Юлий Гусман, Никита Ефремов. Гостей от имени президента России Владимира Путина поздравил спецпредставитель по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Это не первая награда для «Войны Анны», драму оценило жюри премии «Золотой орел». Статуэтки за роль второго плана достались Юрию Кузнецову и Елене Кореневой. Вместо находящегося под домашним арестом Серебренникова на вручение премии пришел продюсер Илья Стюарт.

Лучшими сценаристами назвали авторов фильма «История одного назначения», специальный приз «Ники» получили создатели сериала «Домашний арест». Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что лично с супругой смотрел этот фильм.

Открытием фестиваля стал музыкант Роман Билык, фронтмен группы «Звери», пишет RT.

Ранее сообщалось, что популярный российский актер и режиссер Данила Козловский намерен снять фильм о событиях в Чернобыле в 1986 году. Вместе с продюсером Александром Роднянским он представил свой проект. Козловский ранее выпустил ленту «Тренер», в которой выступил в качестве актера и режиссера. Зрители и критики благосклонно встретили эту работу.