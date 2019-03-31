На Украине предложили ввести санкции против слова «Россия»

Москва, 31 марта. На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция, которая предлагает изменить нормы написания слова «Россия» в украинском языке, сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступил Роман Максимчук. Он призвал ввести «санкции в области правописания» в отношении Москвы, предлагая писать «Россия» не как имя собственное с большой буквы, а со строчной буквы.

В документе указывается, что необходимо внедрить нововведения при упоминании государства в СМИ, книгах, официальном документообороте. Петиция появилась 26 марта, пока под ней подписались 22 пользователя.

Необычные петиции на сайте Порошенко появляются не в первый раз. Ранее предлагалось прорыть канал между Азовским и Черными морям, отрезав Крымский полуостров.

В еще одном обращении указывалась необходимость переименования России и взимания платы за пролет над территорией Украины российских спутников. На Украине культивируется образ «врага», в этом контексте в Киеве неоднократно звучали громкие заявления.

Ранее Порошенко пригрозил неким «врагам» Украины смертоносным оружием, которое он передал военным в Хмельницкой области. По словам украинского президента, речь шла о турецких дронах и еще 420 единицах вооружения и техники. В начале марта Порошенко заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс должен самостоятельно развиваться и обеспечивать армию всем необходимым.