Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Вера после смерти Началовой

Москва, 31 марта. Бывший супруг певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин рассказал, с кем хочет жить оставшаяся без матери дочь Вера. По его словам, девочке уже 12 лет, с ее мнением должны считаться.

В эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» Алдонин сказал, что жизнь дочери «вращалась вокруг бабушки и дедушки». Именно они занимались школой, кружками, ее вокалом.

Поэтому жить с бабушкой и дедушкой девочке привычно. В ее состоянии после смерти Юлии Началовой лучше оставаться в привычной обстановке. Футболист добавил, что его жена Ольга не против принять Веру. Но его дочь пока не хочет переезжать.

Он подчеркнул, что к Вере очень внимательно относятся, следят за ее здоровьем и эмоциональным состоянием. Еще один футболист Ролан Гусев сказал, что Алдонин много времени проводит с ребенком. Отец певицы Виктор Началов также заявил, что недостатка внимания к ребенку нет.

Как писала Газета.Ru, Алдонин выразил готовность встретиться с третьим мужем Началовой хоккеистом Фроловым и решить все финансовые вопросы.

Напомним, что Началовой не стало 16 марта. Артистка страдала подагрой и испытывала сильные боли. Когда певица натерла ногу, в рану попала инфекция, по словам врачей, началась гангрена.

Началову госпитализировали, несколько дней медики боролись за ее жизнь. В конечном счете сердце артистки не выдержало нагрузки на организм. Как отмечает RT, Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище, место было выбрано не сразу.