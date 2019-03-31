Российские христиане и мусульмане раздали гумпомощь в Дамаске

Дамаск, 31 марта. Делегация межрелигиозной рабочей группы совета при президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями раздала тысячи коробок с продуктами нуждающимся в Дамаске.

Гуманитарную помощь раздали представитель Московского патриархата иеромонах Стефан, глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, заместитель епискова Союза христиан веры евангельской Дмитрий Шатров и другие. Как сообщил иеромонах Стефан, продукты раздавали и христине, и мусульмане.

Деньги на закупку гуманитарной помощи каждая из духовных общин в России собирала отдельно. Участники российской делегации провели круглый стол с представителями религиозных общин Сирии.

Иеромонах Стефан отметил, что сирийцы выразили благодарность в адрес России за оказываемую поддержку и помощь. По их мнению, Россия является примером того, как представители разных религионых конфессий могут мирно сосуществовать друг с другом.

Российские военные регулярно доставляют гуманитарную помощь в отдаленные районы Сирии. 30 марта жителям города Мейда передали продукты итовары первой необходимости. 28 марта помощь доставили в провинцию Хама, днем ранее в Алеппо раздали около 500 продовольственных наборов.

По данным ЦПВС, в общей сложности в Сирии проведено 2087 гуманитарных акций, российские военные врачи регулярно оказывают медицинскую помощь нужающимся.