Спецназ СБУ перешел на усиленный режим работы перед президентскими выборами
Киев, 30 марта. Служба безопасности Украины (СБУ) перешла на усиленный режим работы накануне президентских выборов 31 марта, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского силового ведомства.
Во время проведения выборов сотрудники СБУ будут находиться в усиленном режиме несения службы. Бойцы подразделения «Альфа» патрулируют улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты.
Глава силового ведомства Василий Грицак отметил, что СБУ задействовали боевые машины и беспилотную авиацию в целях пресечения возможных провокаций. Как сообщала ранее Газета.Ru, на Украину прибыли 1,5 тысячи иностранных наблюдателей.
По данным ЦИК Украины, для участия в выборах зарегистрировались более 2,3 тысячи наблюдателей. Российские представители не будут присутствовать при голосовании на Украине.