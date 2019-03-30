Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Вашингтон, 30 марта. Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.

Запрет был введен его предшественником 44-м президентом Бараком Обамой. Документ был принят в целях защиты окружающей среды. При этом администрация США может оспорить решение окружного суда Аляски в суде более высокой инстанции.

Против указа Трампа выступали природоохранные организации, которые подали иск к американской администрации. Решение приняла судья Шэрон Глисон, она указала на то, что действия Трампа вышли за рамки президентских полномочий.

Действующее американское законодательство позволяет вводить запрет на разработку месторождений, но не снимать его. Конгресс США также имеет право отмены указа, но в Палате представителей этот вопрос контролируют демократы. Сам президент пока не прокомментировал решение суда.

Как ранее отмечал эксперт Газета.Ru Георгий Асатрян, у Трампа в Америке действительно много противников не только среди политиков, но и среди силовиков. По мнению военных, решения 45-го президента не соответствуют духу США и противоречат американских ценностям.

Ранее Трамп анонсировал закрытие границы с Мексикой, если в Мехико не смогут остановить волну нелегальных мигрантов. Он и ранее был автором не самых популярных решений среди политиков.