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Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

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Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Вашингтон, 30 марта. Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.

Запрет был введен его предшественником 44-м президентом Бараком Обамой. Документ был принят в целях защиты окружающей среды. При этом администрация США может оспорить решение окружного суда Аляски в суде более высокой инстанции.

Против указа Трампа выступали природоохранные организации, которые подали иск к американской администрации. Решение приняла судья Шэрон Глисон, она указала на то, что действия Трампа вышли за рамки президентских полномочий.

Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Действующее американское законодательство позволяет вводить запрет на разработку месторождений, но не снимать его. Конгресс США также имеет право отмены указа, но в Палате представителей этот вопрос контролируют демократы. Сам президент пока не прокомментировал решение суда.

Как ранее отмечал эксперт Газета.Ru Георгий Асатрян, у Трампа в Америке действительно много противников не только среди политиков, но и среди силовиков. По мнению военных, решения 45-го президента не соответствуют духу США и противоречат американских ценностям.

Ранее Трамп анонсировал закрытие границы с Мексикой, если в Мехико не смогут остановить волну нелегальных мигрантов. Он и ранее был автором не самых популярных решений среди политиков.

Автор: Юлия Шелковенко
Источник: Bloomberg
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