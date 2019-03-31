Больше двух тысяч зданий без света. «Час Земли» в России. ФАН-ТВ

Международная акция по защите экологии проходит уже 13 раз.

В столице отключили городское освещение и подсветку более двух тысяч объектов. Потухли огни Красной площади, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы, Останкинской башни, Московского центрального кольца и еще нескольких десятков зданий. Так москвичи присоединились к всемирной ежегодной акции «Час Земли».

Традиционный центральный элемент — 200-килограммовый рубильник. В этом году он уникален благодаря росписи известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Со всех сторон рубильника — шрифтовой паттерн, в котором зашифрованы связанные с экологией теги. Организаторы убеждены, доносить мысли о разумном потреблении энергии с помощью такого рода искусства — новый шаг, позволяющий буквально на глазах показать тесную связь индустриализации и природы.

«Все мы знаем, что климат меняется, и меняется он по нашей с вами вине. И конечно многие действия человека способны приостановить изменения, которые сегодня происходят в природе. Поэтому, когда мы говорим про акцию, мы еще и призываем к экономии ресурсов, к устойчивому подходу к этим ресурсам, правильному потреблению. Тому, чтобы все-таки понимать, что мы не одни на этой земле, и нам нужно что-то делать для того, чтобы быть в гармонии с этой планетой, вместе с тем миром, в котором мы находимся», — поделился директор по коммуникациям Всемирного фонда дикой природы России Юрий Сочнев.

Во всем мире в знак солидарности с природой гаснет подсветка главных достопримечательностей.

Из года в год к акции был приурочен сбор подписей для решения какой-нибудь конкретной проблемы, этот год стал исключением. Российский фонд защиты дикой природы отмечает свое 25-летие, и хочет решить не одну проблему, а как можно больше. Для этого на официальном сайте любой желающий может, как назвали это организаторы, ответить за природу — пройти опрос и рассказать об экологической обстановке своего региона. Уже к середине апреля организация выйдет с предложениями по улучшению экологии. Кстати, платформа сайта позволяет проходить его без Интернета, так члены организации предлагают еще раз обратить внимание к разумному электропотреблению.