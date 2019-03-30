ЦПВС призвал командование США в Сирии обсудить ликвидацию лагеря «Эр-Рукбан»

Дамаск, 30 марта. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) призвал командование войск США в зоне Ат-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря «Эр-Рукбан», которое пройдет 2 апреля.

Координационное совещание пройдет в пункте пропуска «Джлеб». ЦПВС предлагает выработать конкретные совместные шаги по ликидации лагеря. Об этом заявил глава российского Центра Виктор Купчишин.

Российские офицеры зафиксировали в течение суток нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных бандформирований в провинциях Латакия и Хама в Сирии. По данным Центра, на 29 марта в республике амнистировали 57194 сирийца, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы.

Напомним, что в районе Ат-Танфа рядом с сирийско-иорданской границей находится американская военная база. «Эр-Рукбан» расположен в 55-километровой зоне вокруг базы. Российские офицеры, представители министерств иностранных дел РФ и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере чревата гуманитарной катастрофой.

Как сообщает Газета.Ru, 25 марта около 350 беженцам удалось покинуть лагерь «Эр-Рукбан».

Зона вокруг военной базы «Ат-Танф» стала серьезным препятствием к установлению мира в Сирии. Американцы поставляют оружие боевикам для проведения диверсий на юге республики. Как пишет Федеральное агентство новостей, в «слепую зону» вокруг «Ат-Танфа» бежали боевики запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.