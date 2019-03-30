Российские власти усовершенствуют сферу госзакупок

Москва, 30 марта. Правительство России и депутаты Госдумы готовят поправки к закону о госзакупках, рассказала советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Изменения, совершенствующие сферу государственных закупок, будут рассмотрены в весеннюю сессию, пояснила советник. Поправки готовит в Госдуме рабочая группа, ее возглавил первый вице-спикер Александр Жуков.

Кашеварова добавила, что члены правительства и депутаты ГД учли специфику работы творческих организаций, это облегчит конкурсную процедуру. Инициатива сократит число конкурсных мероприятий.

Законопроект могут принять в весеннюю сессию, резюмировала советник спикера. Напомним, что 26 марта состоялось заседание Совета по законотворчеству, его возглавил спикер ГД Вячеслав Володин. В нем приняли участие театральные деятели, эксперты и представители профильных ведомств.

Ранее Вячеслав Володин призвал не искать лазейки в законе о госзакупках, а усовершенствовать его. Он отметил, что речь идет об использовании современных средств коммуникации, в том числе электронной почте. Участнику конкурса предлагается отправлять заявку, пользуясь услугам «Почты России», а это значительно замедляет процесс.

Одним из самых важных законов марта Володин назвал документ, который подразумевает дополнительные выплаты малообеспеченным пенсионерам.