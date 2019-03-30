В Госдуме прокомментировали предложение Крыма пересмотреть конвенцию Монтре

Москва, 30 марта. Депутат Госдумы Юрий Швыткин выразил сомнение в том, что конвенция Монтре, которая регламентирует вопросы захода иностранных военных судов в воды Черного моря, будет пересмотрена в ближайшее время.

По его словам, многие из стран-участниц конвенции являются членами НАТО, поэтому они не заинтересованы в сокращении срока пребывания кораблей альянса в Черном море.

В то же время Швыткин отметил, что он обеспокоен участившимися случаями появления натовских кораблей возле суверенных вод России.

«Я тоже обеспокоен нахождением в Черном море кораблей, которые носят агрессивный характер. Это в любой момент может вылиться в провокационные действия — нарушение государственных границ нашей страны», — рассказал депутат телеканалу RT.

Напомним, что ранее боевые корабли стран-участниц НАТО — Нидерландов, Канады, Испании, Турции, Великобритании и Болгарии — вошли в Черное море для проведения учений Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими силами. После этого в Крыму предложили пересмотреть конвенцию Монтре, чтобы сократить сроки допустимого пребывания кораблей НАТО в черноморском регионе.