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Актер из «Домашнего ареста» травмировался во время репетиции в театре

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Актер из «Домашнего ареста» травмировался во время репетиции в театре

Москва, 30 марта. Актер Семен Штейнберг упал во время репетиции в «Гоголь-Центре» и ударился головой. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в театре.

По словам собеседника агентства, актер получил несерьезную травму головы, госпитализация не потребовалась. Сам Штейнберг также заявил, что с ним все в порядке.

Ранее телеграмм-канал 112 сообщил о том, что артист упал и ударился головой, в результате чего у него началось кровотечение. Сотрудники театра вызвали врачей. 

Отметим, что Штейнберг известен по ролям в сериалах «Партизаны», «Деффчонки», «Домашний арест» и «Содержанки». Кроме того, он снимался в фильмах «Год свиньи», «Юморист» и «Селфи».

Автор: Антон Соколов
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