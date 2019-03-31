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Новости Сирии

Сирия новости 31 марта 07.00: боевики казнили двух людей в Идлибе, более 4000 жителей Ракки пропали без вести

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Ракка

Сирия, 31 марта. Террористы казнили двух гражданских лиц в Идлибе, обвинив их в сотрудничестве с САА. Более четырех тысяч жителей Ракки до сих пор считаются пропавшими без вести. Войска САР обнаружили крупные тайники с оружием джихадистов в Даръа и Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупные тайники с оружием джихадистов в Даръа и Эль-Кунейтре.

Курды: разместили на подконтрольном ресурсе в соцсети обращение к турецким военным и боевикам ССА** с угрозами расправой.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): виновно в исчезновении нескольких тысяч жителей Ракки и окрестностей, которые до сих пор считаются без вести пропавшими.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подозревается в проведении казни над гражданскими лицами в Идлибе.

Армия Турции: открыла специальный оперативный центр для планирования атак против курдов в Манбидже и за Евфратом.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил об открытии специального оперативного центра для планирования атак против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Манбиджа и на территориях к востоку от Евфрата. Причем город в северо-восточной части провинции Алеппо был обозначен им как первостепенная цель возможной грядущей операции, передает новостной Twitter-ресурс Trump Critic. Турецкий источник в сети микроблогов (@yasiremres) между тем сообщил, что министр также лично провел инспекцию в частях военнослужащих, находящихся на границе с Сирией. Напомним, ранее Анкара уже неоднократно говорила о скором начале полномасштабной операции против курдов на севере САР.

Тем временем курдские радикалы разместили на одном из подконтрольных каналов в Twitter (@Liberationafrin) обращение к турецким военнослужащим и подконтрольным Анкаре боевикам Сирийской свободной армии (ССА). Бойцы YPG пообещали, что «пули пронзят их тела оттуда, откуда они не ожидают», а также уверили, что «убьют их всех одного за другим». Остатки Отрядов народной самообороны в настоящее время активно действуют в кантоне Африн в рамках операции «Гнев оливок», направленной на нанесение максимального урона армии Турции и ее наемникам.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Сирийские военные обнаружили ряд тайников с оружием боевиков, повторно прочесывая освобожденные от джихадистских группировок юго-западные провинции Даръа и Эль-Кунейтра. По информации SANA, были найдены противотанковые ракеты к американским комплексам TOW, штурмовые винтовки, минометы и целые ящики боеприпасов. Соответствующие фотографии были размещены на сайте сирийского новостного агентства. В бывшей южной зоне деэскалации базировались террористы ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры», боевики ССА, а также более умеренные формирования вооруженной оппозиции. Все эти территории были полностью освобождены правительственными силами летом прошлого года при помощи ВКС РФ

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Террористы, предположительно из состава «Ан-Нусры», казнили двоих мирных жителей в Идлибе, обвинив их в сотрудничестве с правительственной Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками, передает на странице в Twitter (@ShehabiFares) местный источник. Мужчины были убиты выстрелами в голову. Источник связывает это с утечкой информации о планировании боевиками новой провокации с использованием химического оружия. Ранее глава российского Центра по примирения сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в провинции Идлиб совместно работают спецслужбы Франции и Бельгии, «Белые каски» и джихадисты, чтобы дискредитировать РФ и САР, безосновательно обвинив их в применении отравляющих веществ. При этом не исключается, что для наибольшей достоверности готовящихся фейковых видеоматериалов радикалами вскоре может быть проведена реальная химатака.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), 4247 жителей Ракки до сих пор считаются без вести пропавшими, причем почти тысяча из них — дети. Город и окрестности около четырех лет занимали террористы «Исламского государства». В этот период многие гражданские лица были похищены и насильственно привлечены к работе на боевиков. Затем в ходе начавшегося штурма административного центра силами западной коалиции во главе с США и курдами сотни семей оказались разлучены, поскольку многие бежали от боевых действий и постоянных авианалетов. Предполагается, что немало пропавших погибли, однако их останки еще не были извлечены из-под обломков зданий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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