Сирия, 31 марта. Террористы казнили двух гражданских лиц в Идлибе, обвинив их в сотрудничестве с САА. Более четырех тысяч жителей Ракки до сих пор считаются пропавшими без вести. Войска САР обнаружили крупные тайники с оружием джихадистов в Даръа и Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили крупные тайники с оружием джихадистов в Даръа и Эль-Кунейтре.

Курды: разместили на подконтрольном ресурсе в соцсети обращение к турецким военным и боевикам ССА** с угрозами расправой.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): виновно в исчезновении нескольких тысяч жителей Ракки и окрестностей, которые до сих пор считаются без вести пропавшими.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подозревается в проведении казни над гражданскими лицами в Идлибе.

Армия Турции: открыла специальный оперативный центр для планирования атак против курдов в Манбидже и за Евфратом.

Провинция Алеппо

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил об открытии специального оперативного центра для планирования атак против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Манбиджа и на территориях к востоку от Евфрата. Причем город в северо-восточной части провинции Алеппо был обозначен им как первостепенная цель возможной грядущей операции, передает новостной Twitter-ресурс Trump Critic. Турецкий источник в сети микроблогов (@yasiremres) между тем сообщил, что министр также лично провел инспекцию в частях военнослужащих, находящихся на границе с Сирией. Напомним, ранее Анкара уже неоднократно говорила о скором начале полномасштабной операции против курдов на севере САР.

Тем временем курдские радикалы разместили на одном из подконтрольных каналов в Twitter (@Liberationafrin) обращение к турецким военнослужащим и подконтрольным Анкаре боевикам Сирийской свободной армии (ССА). Бойцы YPG пообещали, что «пули пронзят их тела оттуда, откуда они не ожидают», а также уверили, что «убьют их всех одного за другим». Остатки Отрядов народной самообороны в настоящее время активно действуют в кантоне Африн в рамках операции «Гнев оливок», направленной на нанесение максимального урона армии Турции и ее наемникам.

Провинция Даръа

Сирийские военные обнаружили ряд тайников с оружием боевиков, повторно прочесывая освобожденные от джихадистских группировок юго-западные провинции Даръа и Эль-Кунейтра. По информации SANA, были найдены противотанковые ракеты к американским комплексам TOW, штурмовые винтовки, минометы и целые ящики боеприпасов. Соответствующие фотографии были размещены на сайте сирийского новостного агентства. В бывшей южной зоне деэскалации базировались террористы ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусры», боевики ССА, а также более умеренные формирования вооруженной оппозиции. Все эти территории были полностью освобождены правительственными силами летом прошлого года при помощи ВКС РФ.

Провинция Идлиб

Террористы, предположительно из состава «Ан-Нусры», казнили двоих мирных жителей в Идлибе, обвинив их в сотрудничестве с правительственной Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками, передает на странице в Twitter (@ShehabiFares) местный источник. Мужчины были убиты выстрелами в голову. Источник связывает это с утечкой информации о планировании боевиками новой провокации с использованием химического оружия. Ранее глава российского Центра по примирения сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в провинции Идлиб совместно работают спецслужбы Франции и Бельгии, «Белые каски» и джихадисты, чтобы дискредитировать РФ и САР, безосновательно обвинив их в применении отравляющих веществ. При этом не исключается, что для наибольшей достоверности готовящихся фейковых видеоматериалов радикалами вскоре может быть проведена реальная химатака.

Провинция Ракка

Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), 4247 жителей Ракки до сих пор считаются без вести пропавшими, причем почти тысяча из них — дети. Город и окрестности около четырех лет занимали террористы «Исламского государства». В этот период многие гражданские лица были похищены и насильственно привлечены к работе на боевиков. Затем в ходе начавшегося штурма административного центра силами западной коалиции во главе с США и курдами сотни семей оказались разлучены, поскольку многие бежали от боевых действий и постоянных авианалетов. Предполагается, что немало пропавших погибли, однако их останки еще не были извлечены из-под обломков зданий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)