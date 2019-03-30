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Лолита заявила, что успела попросить прощения у своего возлюбленного

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Лолита заявила, что успела попросить прощения у своего возлюбленного

Москва, 30 марта. Известная российская певица Лолита Милявская заявила, что сожалеет о ссорах со своим возлюбленным Арнольдом Спиваковским, который скончался в начале марта. Однако она успела попросить у него прощения.

В программе «Однажды» певица рассказала, как она поссорилась со Спиваковским из-за строчки в песне «Я жизнь отдам за тебя». Гражданский муж певицы, который начал встречаться с Лолитой после ее развода с Цекало, был уверен, что эта песня посвящена ему. Но Лолита разрушила его надежды, заявив, что куплетов песни достойны многие, а припева — никто. Позже она призналась, что это был инфантильный поступок.

«Когда человека не стало, мне было так неприятно. Меня оправдывает одно: я успела попросить прощения», — цитирует Милявскую StarHit.

Напомним, что 12 марта бывший гражданский муж певицы Лолиты Милявской, бизнесмен Арнольд Спиваковский скончался на 52-м году жизни. В соцсети Лолита опубликовала фотографию мужчины, написав соболезнования. Певица подчеркнула, что именно он «сыграл главную роль» в ее жизни.

Автор: Антон Соколов
Источник: StarHit
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