Актер из «бондианы» Шейн Риммер скончался в возрасте 89 лет

Лос-Анджелес, 30 марта. Канадский актер и сценарист Шейн Риммер, который сыграл одну из ролей в фильме про Джеймса Бонда «Шпион, который меня полюбил», скончался в возрасте 89 лет. Его смерть уже подтвердила вдова артиста — Шейла Риммер.

«Невероятная карьера Шейна привела его к пению на сцене в составе путешествующего трио, к ролям в «Бонде» и «Докторе Стрейнджлаве», а также к озвучиванию многих персонажей, в первую очередь — пилота Thunderbird 1 Скотта Трейси», — говорится на официальном сайте английского кинопродюсера Джерри Андерсона.

Напомним, что Риммер появлялся в фильме «Шпион, который меня любил» — десятой картине про Бонда. Кроме того, он сыграл в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», «Супермен 2» и «Бэтмен: Начало».