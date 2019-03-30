Nissan X-Trail в феврале увеличил продажи в России

Москва, 30 марта. Самой продаваемой машиной японского бренда в России стал кроссовер Nissan X-Trai, передает аналитическое агентство «Автостат».

Автосалоны Nissan в РФ в феврале 2019 года продали почти 6,2 тысяч автомобилей. Этот показатель на три процента меньше, чем было зафиксировано в прошлом году. Согласно последним данным, рынок японской марки снизился на пять процентов и составил почти 11,2 тысячи машин.

Продажи Nissan X-Trail удалось увеличить на 35%, было продано почти 3,3 тысячи автомобилей. Также популярностью пользуется Nissan Qashqai.

Ранее сообщалось, что самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta.