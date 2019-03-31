Сирия, 31 марта. Террористы ИГ1 подозреваются в организации взрыва в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре. На одном из подконтрольных SDF**** нефтяных месторождений в Хасаке произошла авария. САА пресекла попытку проникновения исламистов на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пресекли попытку проникновения боевиков в северной части Хамы; проводят подрывные работы в окрестностях Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала двух курдских радикалов в городе Африн.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Дибан в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила высокопоставленного лидера «Джунд Аль-Аксы» в Идлибе.

Курды: противостояли боевикам ССА севернее Алеппо; застрелили мирного жителя, перевозившего топливо на подконтрольные САА территории Дейр-эз-Зора; спровоцировали аварию на одном из нефтяных месторождений в Хасаке.

Международная коалиция: продолжила проводить бомбардировки на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Ирака: уничтожили пятерых террористов ИГ в иракской провинции Салах Эд-Дин.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): провели спецоперацию по поиску «спящих ячеек» ИГ в провинции Аль-Анбар в Ираке.

ВС Турции: патрулировали демилитаризованную зону на границах «Большого Идлиба».

Провинция Алеппо

В первой половине дня к северу от Алеппо вновь отмечались столкновения между курдскими отрядами и силами протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Военный источник в сети Twitter (huseyinbozan) сообщал о том, что противоборствующие стороны обменивались ударами недалеко от города Тель-Рифат.

На северо-западе региона возобновились обыски, проводимые исламистами ССА с целью выявления подпольных ячеек Отрядов народной самообороны (YPG). По данным Twitter-канала (FirstLegion11), в городе Африн были задержаны два курдских радикала, пытавшихся установить СВУ.

В то же время на оккупированных протурецкими силами территориях продолжила нарастать напряженность в отношениях между мирным населением и боевиками. Информационный портал Asia Times опубликовал интервью с одной из жительниц курдского происхождения, в котором она сообщила о притеснениях местных жителей, в особенности курдов, не имеющих отношения к деятельности запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и YPG. Кроме того, Twitter-канал (dana_alboz) передавал, что в Африне участились случаи похищения людей с целью получения выкупа. К вечеру поступали данные о задержании семи учителей у города Аль-Ашрафия.

К 14.00 завершились подрывные работы, проводимые саперами инженерных частей Сирийской арабской армии (САА) в квартале Ар-Рамуса, в ходе которых были ликвидированы следы военного присутствия джихадистов. Об этом сообщал Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency).

Провинция Дейр-эз-Зор

В Юго-восточном Дейр-эз-Зоре в минувшие сутки продолжились бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с США. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что авиаудары ВВС западного альянса пришлись по окрестным районам города Багуз-Фаукани. Таким образом, несмотря на недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о полной победе над ИГИЛ1, боевые действия в провинции все еще не утихают.

Прогремел взрыв в городе Дибан юго-восточнее административного центра региона. Согласно сведениям медиапортала Euphrates Post, пять курдских бойцов были убиты, еще несколько человек получили ранения. Никаких подробностей о случившемся все еще не поступало. Местные активисты связывают произошедшее с деятельностью так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные террористической группировке, не заявляли о своей причастности к теракту.

Еще один из гражданских лиц погиб вследствие неправомерных действий «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), в районе населенного пункта Аль-Джинина был застрелен мужчина, перевозивший емкости с топливом на подконтрольные САА территории.

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что исламисты антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Фатх аш-Шам»1***, расстреляли главаря группировки «Джунд Аль-Акса», который около года находился в одной из тюрем «Ан-Нусры». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что казнь была проведена тайно. Как известно «Джунд Аль-Акса» присягнула на верность «Исламскому государству» зимой 2017 года после того, как «Ан-Нусра» исключила ее из состава «Тахрир Аш-Шам».

Провинция Хама

На севере провинции накануне продолжались перестрелки между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Masar Press Agency, ответным ударам Сирийской арабской армии (САА) подверглись укрепрайоны боевиков «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) на окраинах населенных пунктов Аш-Шариа и Бейт-Аль-Рас. О нанесенном исламистам уроне не сообщалось. Во второй половине дня исламисты вновь попытались пробраться на позиции сил САР в Северной Хаме, однако их попытка была пресечена прежде, чем они успели приблизиться к подконтрольным САА территориям.

Тем временем демилитаризованную зону, сформированную по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября, продолжили патрулировать военные ВС Турции. Twitter-канал (alEtihad_Press) передавал, что турецкие патрульные были замечены неподалеку от городов Мурек и Шир-Магар.

Провинция Хасака

Новостной портал Step News Agency опубликовал информацию об аварии, случившейся на одном из нефтяных полей в районе населенного пункта Маабид, что привело к затоплению улиц города нефтью. По предварительным данным, произошедшее стало результатом халатности «Демократических сил Сирии» (SDF) в ходе добычи энергетических ресурсов. Напомним, ранее не раз сообщалось о незаконном вывозе и продаже сирийской нефти курдами.

Продолжила ухудшаться гуманитарная ситуация в лагере «Аль-Хол», подконтрольном курдским силам. Как передавал военный источник в сети Twitter (SyrianReporters), вследствие отсутствия необходимой медицинской помощи погиб еще один ребенок. Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требовала от управления лагеря предоставить свободный доступ к «Аль-Холу», тем не менее курды не перестают препятствовать прибытию гумконвоев.

Ирак

В Ираке в течение дня продолжились обследования пустынных районов с целью выявления террористов «Исламского государства», которым до сих пор удается скрываться, действуя в составе подпольных групп. Twitter-канал (TomtheBasedCat) передавал, что в провинции Салах Эд-Дин военнослужащим иракской армии удалось ликвидировать одного из джихадистов, который ранее занимал высокий пост в рядах группировки. Вместе с ним были уничтожены четверо его сообщников. Отмечалось, что боевик занимался вербовкой детей в ряды ИГИЛ. Во второй половине дня проправительственные силы «Хашд Аш-Шааби» также приступили к спецоперации в провинции Аль-Анбар на западе страны, в результате которой один из радикалов ИГ был уничтожен, еще один захвачен в плен.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)