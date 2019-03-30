В США оценили перспективы модернизации российских подлодок «Акула»

Вашингтон, 30 марта. Российские власти правильно поступили, когда решили отказаться от планов по модернизации двух подводных лодок проекта 941 «Акула».

К такому выводу пришел эксперт по субмаринам Питер Коутс, комментируя инициативу российского военного эксперта Олега Бурцева. Тот ранее предложил не списывать в утиль старые подводные лодки «Архангельск» и «Северсталь», а вместо этого модернизировать их. Это, по мнению российского специалиста, позволило бы им нести одновременно не менее 200 ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон», что обеспечило бы «Акулам» колоссальную огневую мощь.

Однако Коутс считает, что российские военные верно поступили, отказавшись от модернизации двух субмарин. По его словам, гораздо дешевле построить две новые «Акулы», чем модифицировать старые.

«Коутс указал на то, что у России и так уже есть много подлодок, способных запускать крылатые ракеты. Кроме того, у нее есть находящиеся в стадии модернизации субмарины проекта 949AM класса «Оскар», которые могут нести до 64 крылатых ракет вертикального запуска», — пишет американское издание The National Interest.

Отметим, что подводные лодки «Акула» являются не единственными российскими субмаринами, к которым приковано внимание западных экспертов. Ранее американское издание Foxtrot Alpha сообщило, что Соединенные Штаты совершенно беззащитны перед новым российским подводным беспилотником «Посейдон», который способен нести ракету с ядерной боеголовкой. Американская система обороны может заметить аппарат, но не в силах его остановить. «Посейдон» может двигаться со скоростью 56 узлов, что превышает скорость американских ударных субмарин и управляемых торпед Mk. 48.