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Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

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Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Москва, 30 марта. Самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta. Соответствующий рейтинг составили эксперты SpeedMe.

Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Большим спросом пользуются модели автомобилей массового сегмента, стоимость которых не превышает отметку в 800 тысяч рублей. На счету Lada Granta 18 тысяч проданных экземпляров, а Lada Vesta разошлась тиражом в 15 тысяч проданных машин. 

Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Тройку лидеров замыкает Kia Rio. В первые два месяца текущего года было реализовано 13 тысяч автомобилей. Четвертую позицию занимает Hyundai Solaris, а на пятом месте — Volkswagen Polo.

Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Напомним, эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, что самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta. 

Автор: Сергей Петров
Источник: SpeedMe
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