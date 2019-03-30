Составлен топ-5 самых продаваемых в России бюджетных машин

Москва, 30 марта. Самой популярной бюджетной машиной массового сегмента стала Lada Granta, на втором месте расположилась Lada Vesta. Соответствующий рейтинг составили эксперты SpeedMe.

Большим спросом пользуются модели автомобилей массового сегмента, стоимость которых не превышает отметку в 800 тысяч рублей. На счету Lada Granta 18 тысяч проданных экземпляров, а Lada Vesta разошлась тиражом в 15 тысяч проданных машин.

Тройку лидеров замыкает Kia Rio. В первые два месяца текущего года было реализовано 13 тысяч автомобилей. Четвертую позицию занимает Hyundai Solaris, а на пятом месте — Volkswagen Polo.

Напомним, эксперты аналитического агентства «Автостат» рассказали, что самыми популярными хэтчбеками и лифтбеками в России стали KIA Rio X-Line и LADA Granta.