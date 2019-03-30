Путин назвал премию «Ника» праздником творчества и общения

Москва, 30 марта. Президент России Владимир Путин назвал кинематографическую премию «Ника» праздником творчества и дружеского общения. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Торжественная церемония вручения премии «Ника» стартовала в московском театре «Русская песня». Участников и организаторов мероприятия поприветствовал российский лидер Владимир Путин.

«Уверен, что нынешняя церемония станет настоящим праздником творчества и дружеского общения, а лучшим из лучших будет вручена заветная «Ника», — сказал Путин, особо подчеркнув, что «высокая оценка коллег по цеху — убедительное свидетельство незаурядного таланта лауреатов».

Напомним, в номинации «Лучший фильм» представлены сразу пять картин — «Лето» Кирилла Серебренникова, «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Война Анны» Алексея Федорченко. Герман-младший, Меркулова, Чупов, Смирнова и Серебренников поборются за звание лучшего режиссера, а Марта Козлова, Наталья Кудряшова и Алексей Серебряков выдвинуты в номинации лучших актеров.