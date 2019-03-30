Талибы напали на кортеж первого вице-президента Афганистана

Кабул, 30 марта. Боевики «Талибана»1 атаковали кортеж первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. Инцидент произошел, когда чиновник направлялся из провинции Балх в Джаузджан.

Сам вице-президент не пострадал, однако двое его телохранителей получили ранения, а еще один — погиб.

Отметим, что террористическая группировка «Талибан» официально запрещена в России. В начале марта власти США и предводители боевиков составили проект мирного соглашения, который предполагает вывод американского военного контингента из страны.

Операция США в Афганистане продолжается с 2001 года, противостояние «Талибану» является, по утверждениям Вашингтона, основной целью американцев в Афганистане. Кампания на территории государства в Центральной Азии уже стала самым продолжительным военным конфликтом, в котором когда-либо участвовали ВС США.

1 Организация запрещена на территории РФ.