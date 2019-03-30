Месси назвал лучших футболистов мира

Москва, 30 марта. Лидер ФК «Барселона» Лионель Месси назвал пятерку лучших по его мнению футболистов, передает портал Goal.com.

Месси считает, что в пятерку лучших футболистов входят нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар, нападающий испанского клуба «Барселона» и сборной Уругвая Луис Суарес и нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Также футболист отдельно выделил португальского футболиста, выступающего за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии Криштиано Роналду.

Напомним, журналист Танкреди Палмери опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира. Первое место у нападающего «Барселоны» Лионеля Мессии. Он получает 40 миллионов долларов в год.