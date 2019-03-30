Центр управления для планируемой в Сирии операции открылся в Турции

Стамбул, 30 марта. Совместный операционный центр по управлению антитеррористической операцией начал работу в Турции, передает агентство Anadolu.

В торжественной церемонии открытия принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, ВВС Турции «с раннего утра наносят воздушные удары по объектам террористов на севере Ирака, где продолжается проведение операции под кодовым названием «Лапа».

Отметим, совместный операционный центр по управлению антитеррористической операцией будет заниматься координацией действий различного рода вооруженных сил, которые проведут операцию к востоку от реки Евфрат в САР против курдов.

Напомним, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция намерена решить сирийский вопрос после проведения выборов. По его словам, страна планирует начать решать сирийский вопрос «на поле», а не за столом переговоров.