Водителя Gelandewagen арестовали в Москве после смертельного ДТП

Москва, 30 марта. Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал водителя Gelandewagen Муслима Джамбекова, который подозревается в ДТП со смертельным исходом.

25-летний выходец из Чечни будет содержаться под стражей как минимум до 25 мая. Следствие полагает, что Джамбеков на своем Gelandewagen врезался в легковушку, в результате чего погибли женщина и ребенок.

Сам он скрылся с места аварии. Молодой человек скрывался от властей до тех пор, пока глава Чечни Рамзан Кадыров не заявил, что если он не предстанет перед судом, его начнет искать весь чеченский народ. На следующий день юноша явился в полицию с повинной, передает телеканал 360. После этого чеченские полицейские передали подозреваемого своим московским коллегам. Если вина Джамбекова будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция ищет водителя Gelandewagen, который протаранил «Ниву» на 16-м километре Можайского шоссе в ночь на 25 марта.