Заключенные российской колонии подали иск к «Эху Москвы» из-за сообщения о пытках

Москва, 30 марта. Два заключенных в тюрьме Белгородской области Максим Друцы и Алексей Куценко подали иск к радиостанции «Эхо Москвы» за информацию о том, что они якобы подвергались "пыткам" в колонии.

Пресненский районный суд Москвы принял к рассмотрению иск, согласно которому опубликованные в Сети данные Друцы и Куценко просят признать «не советующими действительности и порочащими честь и достоинство». В качестве компенсации морального вреда они требуют с журналистов по 50 тысяч рублей каждому. Об этом пишет RNS со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе суда. Заседание пройдет 8 апреля.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал поданный на радиостанцию иск и сообщил, что никто не знал о нем — ни юристы, ни гендиректор. В комментарии «Интерфаксу» он выразил удивление по поводу того, что двое заключенных подают в суд на «Эхо Москвы».

Отметим, поводом для подачи иска стала новость, опубликованная на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 29 августа 2018 года, в которой сообщается, что некий заключенный ИК-7 по Белгородской области рассказал знакомой об «избиениях» и попросил ее передать записку в фонд «В защиту прав заключенных». В организации, согласно новостному материалу, отметили, что ранее получили обращения от «еще двух заключенных этой же колонии», также были названы имена заявителей.