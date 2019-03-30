Захарова заявила, что США со своими планами свергнуть Мадуро подставили союзников

Москва, 30 марта. Власти США демонстрируют нервозность по вопросу Венесуэлы, поскольку их план осуществить быструю смену власти в стране провалился. Об этом в субботу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Понимаем, чем вызвана американская нервозность. Планировавшаяся быстрая смена власти в Каракасе не удалась», — цитирует ее пресс-служба МИД РФ.

По словам Захаровой, США лишь подставили своих союзников в Латинской Америке и Западной Европе, которые вслед за Вашингтоном поспешили «признать самозванца» и тем самым лишили себя дипломатического маневра.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратила внимание на тщетность попыток Соединенных Штатов запугать Россию санкциями. По ее словам, в отношении Москвы за последние годы было введено уже столько санкций, что она перестала обращать на них внимание.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США изучают возможность введения санкций в отношении иностранных государств и компаний, которые ведут дела с правительством Венесуэлы. Чиновник признался, что его не беспокоит снижение динамики усилий США по свержению президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Однако Россия, Китай и ряд других государств осудили госпереворот в Венесуэле. На сторону законного лидера встала и армия Венесуэлы.