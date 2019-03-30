Донбасс сегодня: украинская БМП с экипажем взлетела на воздух, артиллерия ровняет с землей ЛНР

Донбасс, 30 марта. ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по ЛНР, в Донецке обстрелами повреждены жилые дома. Вооруженные силы Украины несут неоправданные потери в небоевых условиях. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Луганская народная республика снова расстреливалась украинской артиллерией, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В направлении Калиново, Сокольников и Калино-Борщеватого украинские войска одних только артиллерийских 122-мм снарядов выпустили 118 штук. Один из снарядов в Калиново разорвался прямо во дворе жилого дома. По счастливой случайности, жертв среди мирных жителей нет, как и раненых.

Кроме того, эти и другие населенные пункты ЛНР обстреливались с применением 120-мм и 82-мм минометов, ручных и станковых гранатометов, стрелкового оружия. В направлении Желобка, Фрунзе, Веселогоровки и других поселков Вооруженные силы Украины выпустили до 200 мин. С Попасной по поселку Калино-Борщеватое работали украинские боевые машины пехоты.

Населенные пункты на Мариупольском и Горловском направлениях обороны Донецкой народной республики были под огнем 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового орудия, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Ведомство фиксировало также обстрелы окраин Донецка и близлежащих к столице ДНР населенных пунктов из тяжелых 120-мм минометов, боевых машин пехоты и гранатометов различного типа. В результате обстрелов в Донецке повреждены сразу пять жилых домов.

ВСУ уничтожают инфраструктуру Золотого-5

Отдельно остановимся на обстреле украинскими силовиками поселка Золотое-5. В направлении данного населенного пункта, по данным СЦКК ЛНР, было выпущено относительно немного боеприпасов — всего шесть мин калибром 120 мм. В поселке поврежден газопровод и четыре электрические подстанции, в результате чего часть жителей осталась и без света, и без газа.

Сопоставляя данные факты, то есть нанесенный инфраструктуре ущерб с количеством выпущенных боеприпасов, приходим к простому выводу: стрельба велась именно по объектам обеспечения населения — газовой и электрической инфраструктуре. Иначе не объяснишь тот факт, что киевские силовики в 99% случаев используют тонны артиллерийских снарядов и мин в количестве, исчисляющемся сотнями, но все снаряды уходят в поля или бьют по уже разрушенным объектам.

Армия Киева несет большие потери

Только за неделю потери «сильнейшей армии континента», не связанные с выполнением задач по назначению (полученные в небоевых условиях), составили 34 человека, сообщил официальный представитель армейского корпуса ДНР полковник Эдуард Басурин.

Из указанного количества безвозвратных — 14 военнослужащих, раненых — 20 человек. Одним из ярких примеров, наглядно иллюстрирующих качество подготовки передовых подразделений ВСУ и причины высоких показателей небоевых потерь, является случай в 30-й механизированной бригаде армии Киева, который произошел 25 марта.

Украинские военные после установления факта неисправности одной из управляемых ракет к противотанковому комплексу по-своему «утилизировали» опасный боеприпас, просто закопав его в зоне нахождения своих позиций. К несчастью, на место «захоронения» боеприпаса наехала БМП с сослуживцами горе-вояк. Как результат — детонация управляемой ракеты и ранение троих военнослужащих. Боевая машина пехоты выведена из строя.

